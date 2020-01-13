بكلمات مؤثرة.. أحلام تنعي السلطان قابوس بن سعيد

نعت الفنانة احلام وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمورعلى حسابها الرسمي بموقع انستجرام حيث نشرت صورة من الجنازة مصحوبة بتعليق لها.
علقت أحلام على وفاة السلطان قابوس بن سعيد قائلة " استودعناك عند الله حبيبنا ووالدنا السلطان قابوس بن سعيد بن تيمورالمعظم رحمك الله وجعل هذه الأيام خير ايامك، ربي ينير قبرك من نوره العظيم أن العين لتدمع وأن القلب ليحزن وانا على فراقك لمحزونون احسن الله عزاكم يا اهلنا اهل عمان الله يجبر كسر قلوبنا وقلوبكم.
تفاعل عدد كبير من جمهور أحلام مع منشورها فلقد تجاوزت التعليقات ال650 تعليق كما حصلت الصورة على أكثر من 22 ألف إعجاب.
الجدير بالذكر إن احلام قدمت العديد من الأغاني في عام 2019 من بينهم أغنية أنا مدري عن الناس، كذلك أغنية أبرحل وأغنية أنا ما استغني وغيرهم من الأغاني التي حازت على إعجاب الجمهور.
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