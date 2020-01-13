وصل المحامي الشهير أشرف عبد العزيز وعماد دياب شقيق الفنان الكبير عمرو دياب، إلى عزاء والد النجم إيهاب توفيق، والمقام بمسجد المشير، وذلك في التجمع الخامس. إيهاب توفيق، والمقام بمسجد المشير، وذلك في التجمع الخامس. ويشار أن والد إيهاب توفيق، توفى صباح الخميس الماضي، إثر الاختناق نتيجة حريق نشب في فيلته بمدينة نصر، وتم تشييع جثمانه من مسجد السلام بمدينة نصر. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ظهور أشرف عبد العزيز وشقيق عمرو دياب في عزاء والد ايهاب توفيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.