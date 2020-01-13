ظهور كارول سماحة في عزاء والد إيهاب توفيق

ظهرت الفنانة كارول سماحة في عزاء والد إيهاب توفيق، والمقام بمسجد المشير طنطاوي، في منطقة التجمع الخامس.
وكان والد إيهاب توفيق، توفى في حادث حريق، وحدث ذلك يوم الخميس الماضي، وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفقيد بمسجدالسلام بمدينة نصر، وحرص عدد من الفنانين على تأدية صلاة الجنازة، ومنهم: حميد الشاعري، هشام عباس، أحمد ناجي، مدرب حراس منتخب مصر السابق.
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