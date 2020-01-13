كارمن سليمان برفقة زوجها في عزاء والد إيهاب توفيق

قدمت الفنانة كارمن سليمان برفقة زوجها مصطفى جاد، واجب العزاء في والد الفنان إيهاب توفيق، والذي يقام في مسجد المشيرطنطاوي، بالتجمع الخامس.
يذكر أن آخر ظهور لوالد ايهاب توفيق، في عزاء زوجته التيتوفيت بشهر أكتوبر من عام 2014، حيث تلقى العزاء في مسجد الشرطة بصلاح سالم بجانب ابنه إيهاب، وذلك وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.
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