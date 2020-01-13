قدمت الفنانة كارمن سليمان برفقة زوجها مصطفى جاد، واجب العزاء في والد الفنان إيهاب توفيق، والذي يقام في مسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس. طنطاوي، بالتجمع الخامس. يذكر أن آخر ظهور لوالد ايهاب توفيق، في عزاء زوجته التي توفيت بشهر أكتوبر من عام 2014، حيث تلقى العزاء في مسجد الشرطة بصلاح سالم بجانب ابنه إيهاب، وذلك وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة. توفيت بشهر أكتوبر من عام 2014، حيث تلقى العزاء في مسجد الشرطة بصلاح سالم بجانب ابنه إيهاب، وذلك وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارمن سليمان برفقة زوجها في عزاء والد إيهاب توفيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.