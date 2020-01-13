حضر الفنان إيهاب فهمي، عضة نقابة المهن التمثيلية، عزاء والد الفنان إيهاب توفيق، والمقام بمسجد المشير، في منطقة التجمع الخامس. يذكر أن جنازة والد الفنان إيهاب توفيق أقيمت يوم الخميس الماضي، من مسجد السلام بمدينة نصر، وحرص عدد من الفنانين على تأدية صلاة الجنازة ومن بينهم: هشام عباس، حميد الشاعري.

من مسجد السلام بمدينة نصر، وحرص عدد من الفنانين على تأدية صلاة الجنازة ومن بينهم: هشام عباس، حميد الشاعري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب فهمي يحضر عزاء والد إيهاب توفيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.