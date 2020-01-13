ميرنا وليد - بيروت - في ظلّ كثرة الأخبار والشائعات التي رافقت وما زالت إلى اليوم قضية سرقة منزل الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ وتحديداً حول هوية السارق الذي قتل على يدّ زوج عجرم الدكتور ​فادي الهاشم​، وحول نيته في الدخول إلى المنزل حيث جرى هناك حديث عن أنه كان يريد الحصول على مستحقات له من زوج الهاشم، تمّ عرض مقطع فيديو جديد يظهر السارق قبل دقائق من دخوله إلى المنزل.

وظهر فيه وجهه بشكل واضح وذلك قبل ان يغطيه محاولاً التخفي، وبدا وهو يستطلع المكان، وكذلك كان واضحاً السلاح الأبيض على خصره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- هكذا كان السارق يراقب منزل نانسي عجرم وفادي الهاشم قبل الدخول إليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.