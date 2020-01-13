شاهد.. حسين الجسمي الى جانب ايهاب توفيق في عزاء والده

كتب امير فتحي في الاثنين 13 يناير 2020 12:55 صباحاً - حرص عدد من الفنانين على حضور عزاء والد الفنان المصري ايهاب توفيق والذي أقيم مساء امس الاحد في بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس في القاهرة.
ومن الفنانين الذين قدموا واجب العزاء محمود حميدة وليلى علوي وكارول سماحة ورامي رضوان وحسين الجسمي الذي وقف إلى جوار إيهاب توفيق في استقبال الوافدين على عزاء الراحل.
كان والد إيهاب توفيق قد توفى في حادث حريق التهم الفيلا التي يسكن فيها، حيث فشلت كل محاولات الأسرة لإنقاذه وإخراجه من الفيلا بعد رؤية ألسنة النيران تخرج من المنافذ، وكشف الدكتور محمود عادل ابن عمة إيهاب توفيق أن “الدفاية” هى سبب اندلاع الحريق فى الفيلا، موضحًا أن عمه ترك الدفاية فى غرفة المعيشة ويبدو أنها احترقت والنار وصلت إلى الكنب بالغرفة ثم إلى باقى الفيلا.
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