كايروكي وعزيز مرقه ودينا الوديدي يشعلون ختام مهرجان ميديل إيست.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقيم حفل ختام Middle East Festival ، مساء السبت 11 يناير، وأحياه كل من فريق كايروكي، وعزيز مرقة، ودينا الوديدي.

فريق كايروكي بدأ الحفل بأغنية “السكة شمال” والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وقدم كاريوكي العديد من أشهر أغانيهم، على مدار ساعة ونصف الساعة.

واحتفل عزيز مرقه مع الجمهور خلال الحفل بألبومه الجديد، والذي من المقرر طرحه خلال أيام، لافتا إلى أنه سيطرح أغنيه “موالي” كفيديو كليب.

وتألقت الفنانة دينا الوديدي خلال الحفل بفستان قصير باللون الأسود، وقدمت عدد كبير من أجمل أغانيها، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

يذكر أن حديقه Zed بمدينة الشيخ زايد قد شهدت أكبر تجمع لمهرجان “ميديل إيست” بمشاركة ١٨ فرقة على مدار ثلاث أيام منها: “مسار إجباري” ومروان بابلو، و”وسط البلد”، و”شارموفرز”، و”اتوستراد”، و”كايروكي”، ودينا الوديدي، وغيرهم.

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وكان المهندس نجيب ساويرس قد افتتح مؤخرا حديقة ZED park في مدينة الشيخ زايد، والتي تشهد إطلاق منصة ZED Park Presents الترفيهية.

كما افتتح ساويرس ملاهي winter wonderland العالمية بحديقة zed، في حفل شهد فعاليات ترفيهية وراقصة متنوعة، كما قدم أحمد عصام فقرة ألعاب نارية متميزة.

ومن جانبه، عبر المهندس نجيب ساويرس عن سعادته بافتتاح ملاهي winter wonderland بالشيخ زايد، قائلا: “فرحت جدًا لما شوفت السعادة في عيون الناس، سافرت بلاد كتير ومشفتش حجم الإبهار ده”.

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية” على قناة “MBC مصر”: “بنعمل شيء جديد ومفهوم مختلف للسكن، المشروع فيه مساحات خضراء وأماكن ترفيهية وهايد بارك في القاهرة مماثل للموجودة في لندن”.

وتابع: “المسألة ليست بناء عمارات وبيع شقق لكن هدفي الناس تكون مبسوطة، إحنا بنعمل صناعة الفرح، ولما بعمل حاجة بحب أكون متميز فيها”.

أما عن الدعاوي القضائية المقامة لوقف مشروع “ZED”، قال: “من حقكم اللجوء للقضاء، والقضاء هو الفيصل بينا، بس مش هتكسبوا القضية دي، مش احنا اللي صممنا الأبراج ولا طلبنا نبني أبراج، الأرض طرحت لرخصة محددة، والدولة ممثلة في وزارة الإسكان هي اللي طرحت الأرض، وسعر الأرض تم تقييمه على أساس الأبراج”.