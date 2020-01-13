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هشام لاشينالإثنين 2020/1/13 01:51 ص بتوقيت أبوظبي
السفير الفلسطيني ورئيس صندوق التنمية الثقافية في الافتتاح
وجه دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الشكر للسينما الفلسطينية التى تسجل بعدساتها كل الحقيقة أمام الزيف التى تقدمه الدعاية الإسرائيلية، وتكشف عوراتها أمام العالم.
جاء ذلك خلال افتتاح أسبوع الفيلم الفلسطينى الـ4، والذى تنظمه السفارة الفلسطينية بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، ويستمر حتى الثلاثاء المقبل، ويشرف عليه الشاعر ناجي الناجي مدير المركز الثقافى والإعلامي الفلسطيني.
و أعرب فتحي عبدالوهاب رئيس الصندوق عن سعادته باستمرار إقامة الأسبوع السينمائي الفلسطيني بمركز الإبداع الفني وسينما الهناجر التابعان للصندوق منذ إعداده، معرباً عن أهمية السينما كذاكرة للشعوب والأمم وقدرتها على تشكيل وجدان وثقافة الأمم.
كما تم تكريم مدير التصوير دكتور سمير فرج، والمخرج عمر عبدالعزيز رئيس إاحاد النقابات الفنية المصرية، والفنانة والمخرجة الفلسطينية خديجة حباشنة والمخرج الفلسطيني فايق جرادة.
وأعقب التكريم عرض الفيلم الفلسطيني "الدرس الأول" إخراج عرين عمري.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير فلسطين بمصر: أفلامنا السينمائية تواجه زيف الدعاية الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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