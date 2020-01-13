حسين الجسمي أول الحاضرين.. نجوم العرب في عزاء والد إيهاب توفيق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي على تقديم واجب العزاء في وفاة والد المطرب المصري إيهاب توفيق، الأحد، والذي أقيم في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.
وتوافد النجوم على المسجد عقب صلاة المغرب، وفي مقدمتهم المطرب حسين الجسمي، الذي حرص على الوجود مع بداية العزاء والوقوف بجانب إيهاب واستقبال المعزين.
كما حضر العزاء محمود حميدة، وليلى علوي، ومصطفى قمر، ومدير التصوير محسن أحمد، والإعلامي رامي رضوان، وأسامة منير.
ولقي والد المطرب المصري إيهاب توفيق مصرعه، صباح الخميس، في حريق هائل اندلع بفيلته في حي مدينة نصر، شرقي القاهرة، نتيجة ماس كهربائي.
وقال مصدر مقرب من أسرة توفيق: "إن الفيلا التي نشب فيها الحريق ملك المطرب ويعيش فيها كل أفراد عائلته"، موضحا أن "إيهاب كان موجودا لحظة اندلاع الحريق".
وأوضح المصدر لـ"العين الإخبارية" "أن كبر سن والد الفنان منعه من الحركة السريعة وتفادي الدخان والنيران".
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