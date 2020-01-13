معتصم النهار يصالح هيفاء وهبي بـ"أسود فاتح".. إليك التطورات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وافق الفنان السوري معتصم النهار، على الانضمام لفريق عمل مسلسل "أسود فاتح" ليشارك في بطولته إلى جانب النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

وعلم "فوشيا" أن معتصم قرر مصالحة هيفاء، ولم يتردد في قبول الدور المعروض عليه في مسلسل "أسود فاتح"، بعدما اعتذر عن المشاركة في فيلمها الأخير "أشباح أوروبا".

وكان الفنان السوري قد تعاقد بالفعل على فيلم "أشباح أوروبا"، إلا أنه انسحب قبل بدء التصوير مباشرة، ليضع فريق العمل في أزمة قبل أن يتم تداركها فيما بعد.

وجاء انسحاب معتصم النهار من الفيلم، بسبب انشغاله بتصوير بعض الأعمال الفنية، أبرزها الجزء الثاني من مسلسل "ما فيي".

وأفادت مصادر "فوشيا" أن فريق عمل "أسود فاتح" يتواجد الآن في لبنان حيث يتم التحضير لبدء التصوير، من خلال اختيار الديكور وعمل بروفات مبدئية قبل انطلاق التصوير الأربعاء المقبل.

"أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وفراس سعيد ورانيا منصور، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

Advertisements

وكانت آخر أعمال هيفاء وهبي في دراما رمضان، مسلسل "لعنة كارما" منذ عامين، مع المخرج خيري بشارة، بينما ظهرت كضيفة شرف في مسلسل "الواد سيد الشحات" خلال شهر رمضان الماضي.

يذكر أن معتصم النهار نال شهرة كبيرة في العالم العربي، عقب دوره في مسلسل "خمسة ونص"، مع الثنائي قصي خولي ونادين نسيب نجيم، والذي تم عرضه في رمضان الماضي وحقق نجاحا ساحقا من حيث نسب المشاهدة.

وكان معتصم النهار قد برر في تصريحات صحفية سابقة، سبب اعتذاره عن فيلم هيفاء وهبي "أشباح أوروبا"، قائلا: "الفيلم يتطلب تفرغا كاملا للتصوير في مصر وجنوب أفريقيا".

وعن أنباء وجود خلاف بينه وبين هيفاء وهبي بسبب اعتذاره عن الفيلم، علق معتصم قائلا: "هيفاء حبيبة قلبي وكنت بتمنى كون موجود معها، وهي بتعرف ظروفي"، ووجه لها تحية قائلا: "كتير بحبك وكنت بتمنى نجتمع سوا".

ورد معتصم النهار أيضا على أنباء عدم تكرر الثنائية مع نادين نجيم بعد نجاح "خمسة ونص" قائلا: "الشركة المنتجة صباح إخوان عندها رؤية مستقبلية للكل، ولكل ممثل خط بياني خاص به".