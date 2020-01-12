كاميرون دياز ترفض الاستعانة بمربية لطفتها

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تود النجمة والممثلة الأمريكية كاميرون دياز، أن تقوم بمهمتها كأم بشكل كامل بدون اللجوء لأي مساعدات، حيث أكدت النجمة الشهيرة التي اعتزلت التمثيل أنها لن تستعين بٌمربية لكي تساعدها في تربية طفلتها “راديكس” التي أنجبتها بداية شهر يناير الحالي.

وفي الوقت الذي طلبت العائلة الحفاظ علي خصوصيتها في هذا الوقت المثير، إلا أن إحدى المقربين لكاميرون دياز وزوجها بنجي مادن أكد أن كاميرون البالغة من العمر 47 عامًا، أنها تعلم جيدًا كيف تكون “أم”، وكاميرون تريد حقًا أن تقضي كل ثانية مع طفلتها.

وأكدت كاميرون دياز في مقابلة عام 2014 مع Esquire قبل زواجها من مادن حيث قالت دياز إنها لم تكن مهتمة بأن تصبح “أم” في ذلك الوقت، وقالت للمجلة: أحب حماية الناس، لكنني لست مهتمة علي الأطلاق لأكون أم، وذلك تأكيدًا على أن آراء كاميرون دياز تجاه الأمومة تغيرت تمامًا.

والجدير بالذكر أن كاميرون دياز التي بدأت حياتها المهنية في 1990 استطاعت أن تقدم عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية الناجحة حتي عام 2014 حيث أعلنت اعتزالها، من أبرز الأعمال التي قدمتها “Vanilla Sky” و“In Her Shoes” و“My Sister’s Keeper” و“The Green Hornet” و“Bad Teacher”، وغيرهم.

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وكانت الممثلة والنجمة الأمريكية كاميرون دياز، قد كتبت منشور لها على حسابها على موقع “إنستجرام” للتواصل الاجتماعي، عن استقبالها هي وزوجها بنجي مادن، البالغ من العمر 40 عاما، أول أطفالهما، وذلك بعد 5 سنوات زواج.

النجمة العالمية كاميرون دياز، أكدت أن طفلتها “رادكس” أسرت قلبها هي ووالدها، وأن حضورها أكمل عائلتهما.

ووعدت كاميرون دياز وزوجها أن يحافظا على خصوصية حياة طفلتهما رادكس، موضحين أنهما لن يشاركا أي صور أو تفاصيل عنها في المستقبل.

وكانت كاميرون دياز وبنجي مادن، قد احتفلا بزفافهما في يناير عام 2015، وعن زوجها صرحت “دياز” لمجلة “إنستايل”، “إن الزواج منه كان أفضل شيء حدث لي على الإطلاق، فهو الأفضل وأعظم إنسان، وهو شريكي العظيم.