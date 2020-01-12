منة عرفة تستمتع برحلة تزلج على الجليد وتختار لوك جديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية منة عرفة جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

منة عرفة ظهرت في الصور وهي تتزلج على الجليد، وظهرت بلوك جديد، حيث اختارت لون شعر جديد، وهوالأشقر الفاتح.

الفنانة المصرية تلقت عدد من تعليقات الجمهور من خلال حسابها الخاص، وتغزل متابعيها في طلتها الجديدة.

جمهور منة عرفة انتقدها في الآونة الأخيرة بسبب طلاتها التي أصبحت أكثر جرأة، حيث مازال الجمهور ينظر لها على أنها طفلة، رغم أنها أصبحت في العشرين من عمرها.

Advertisements

ردت منة على اتهامها بإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها الجريئة، حيث أكدت أنها لا تتعمد ذلك، وأن غالبية الصور التي نشرت لها كانت من جلسات تصوير تابعة لمجلات، التي تكون صاحبة قرار إظهارها بشكل معين.

منة صرحت مؤخرا أنها تعيش قصة حب، ورفضت أن تذكر أي تفاصيل عن شخصية حبيبها.

الفنانة المصرية واجهت في الفترة الأخيرة شائعات عن زواجها وإنجابها، ولكنها نفت هذه الشائعة، وكان السبب في ظهور هذه الشائعة هو حديثها عن دورها في مسلسل «رجل و6 ستات»، حيث بدأت بطفلة ثم شابة متزوجة ولديها طفل، فظن الجمهور أنها تتحدث عن حياتها.

الفنانة المصرية شاركت في طفولتها في فيلم «مطب صناعي» تم إنتاجه عام 2006، من بطولة أحمد حلمي، نور، أحمد راتب، أحمد سعيد عبدالغني، عزت أبو عوف، وأخرجه وائل إحسان.