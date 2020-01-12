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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قرار حازم اتخذته الفنانة نانسي عجرم فيما يتعلق بتطورات قضية زوجها فادي الهاشم والتي تشغل الرأي العام العربي في الوقت الراهن.
محامي الفنانة الشهيرة أكد أن نانسي عجرم قررت مقاضاة كل من يبث الشائعات والتحليلات الخاصة بوقائع القضية وذلك بعد اتنتشار شائعات وأقاويل طالتها هي وزوجها خلال الأيام القليلة الماضية.
المحامي أكد في تصريحات لبرنامج تريندينج المذاع على فضائية أم بي سي أن القضية خاضعة للقضاء اللبناني نافيا كل الأقاوزيل التي ترددت خلال الفترة الماضية ومنها تحويل نانسي إلى الطب الشرعي للكشف عن إصابتها.
وأكد البرنامج أن الحلقات المعروضة حاليا من برنامج The voice kids هي حلقات مسجلة وهو ما يفسر ظهور نانسي بهذه الحالة خلال البرنامج.
ويحقق القضاء اللبناني حاليا في تفاصيل حادث مقتل شاب سوري على يد فادي الهاشم بعد أن اقتحم الشاب الفيلاا التي يسكن فيها مع زوجته الفنانة نانسي عجرم وبناتهما.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تتخذ قرار حازم بعد تطور قضية اقتحام منزلها.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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