إلهام الفضالة تستعرض وجهها بعد التجميل.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة منذ عدة أشهر لعملية تجميل للتخلص من الترهل في منطقة الذقن.

الفنانة الكويتية نشرت مقطع فيديو حديث لها، استعرضت خلاله النتيجة بعد خضوعها لتقنية حديثة تعمل على شد منطقة اللغد، مؤكدة على أنها راضية تماماً عن النتيجة التي وصلت إليها.

وأضافت أنها خضعت لتقنية شد اللغد من خلال تطبيق جهاز على هذه المنطقة، الذي يعد بديلاً عن الخضوع لجراحة من أجل التخلص من الترهل في هذه المنطقة.

وتابعت أنها بعد فترة من خضوعها لهذه التقنية شعرت بفرق، ولكنها لم تكن راضية تماماً عن النتيجة، لكن الطبيبة أخبرتها أن عليها الانتظار 3 شهور حتى ترى النتيجة الأخيرة التي تتمناها.

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وكانت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة قد كشفت مؤخرا أن هناك عملية تجميل تسببت في تشويه وجهها، حيث خضعت لتقنية “تكساس” من أجل نحت وجهها، وهو ما تسبب في ترهل بجانب وجهها.

الفنانة الكويتية قررت إصلاح هذا التشوه بعملية تجميل جديدة خضعت لها، وشاركت جمهورها بمقطع فيديو لها من داخل عيادة التجميل، وذلك على حسابها الخاص على موقع “سناب شات”.

إلهام ظهرت في الفيديو وهي تسأل الطبيبة عن الإجراء الذي سوف تتخذه للتخلص من الترهل في منطقة الذقن، فأخبرتها أن الحل الأمثل هو شد الوجه بالخيوط.

الفنانة الكويتية وافقت على الخضوع لهذا الإجراء، وقامت الطبيبة بالشرح بشكل مبسط الخطوط الجاري اتخذاها من أجل التخلص تماماً من الترهل في منطقة الذقن.