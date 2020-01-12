إيهاب توفيق يتلقى عزاء والده بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى الفنان المصري إيهاب توفيق عزاء والده بحضور عدد من الفنانين، بمسجد المشير، في التجمع الخامس.

وكان من بين الحضور عصام كاريكا، الملحن وليد سعد، محمود حميدة، حسين الجاسمي، حلمي عبدالباقي، داليا البحيري، مصطفى قمر.

وحضر العزاء أيضا ليلى علوي، رامي رضوان، أسامة منير، إيهاب فهمي، محمد لطفي، فيفي عبده، وغيرهم.

شيّع الفنان إيهاب توفيق جثمان والده، الذي توفي صباح الخميس 9 يناير، إثر حريق نشب بفيلته، وذلك من مسجد السلام، عقب صلاة المغرب، بعد تأخر الجنازة بسبب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

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وشهدت الجنازة حضور عدد من نجوم الفن، منهم الفنانة نادية مصطفى، والفنان حميد الشاعري، والفنان مصطفى كامل، وغيرهم.

وكانت المعاينة الأولية لحادث حريق فيلا إيهاب توفيق، قد كشفت أن حريقًا اندلع بأحد الأجهزة الكهربائية مما تسبب في اندلاع النيران في الفيلا.

المصدر أضاف أنه بالفحص وسؤال العاملين بالمنزل، أكدوا أن النيران اشتعلت بدفاية في الطابق الأول من الفيلا، لم يستطع أحد السيطرة عليها، مما أسفر عن وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، حيث أصيب باختناق، ولم يتمكن أحد من إنقاذه.

وكانت غرفة العمليات بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغ باندلاع حريق بفيلا الفنان إيهاب توفيق بدائرة قسم أول مدينة نصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها.

يذكر أن الفنان المصري إيهاب توفيق كان قد انتهى مؤخرا من تسجيل ألبومه الجديد المخصص للأطفال ويشمل حوالى 10 أغانى جميعها من كلمات الشاعر عوض بدوى الذى يراهن عليه بقوة خلال الفترة المقبلة، ويعتبره ألبوما مختلفا ويشمل عددا من الأفكار، ومن المقرر طرحه قريبا.