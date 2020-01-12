درة تعود لطفولتها في الملاهي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها بمجموعة صور حديثة لها خلال تنزهها في ملاهي Winter Wonderland.

الفنانة التونسية ظهرت في إحدى الصور وهي أمام إحدى الألعاب، وهرت في صورة أخرى وهي ممسكة بحلوى “غزل البنات”.

درة أرفقت الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “لا تخسر الطفل بداخلك”.

وكان قد أقيم مؤخرا حفل افتتاح ملاهي winter wonderland العالمية بحديقة zed في الشيخ زايد، بحضور عدد من نجوم الفن وأبنائهم.

وكان من أبرز الحضور كل من منى زكي وزوجها أحمد حلمي وأبنائهم، وبشرى، وريهام أيمن وزوجها شريف رمزي، والسيناريست تامر حبيب، ورزان مغربي وابنها.

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وافتتح الحفل المهندس نجيب ساويرس، والذي شهد فعاليات ترفيهية وراقصة متنوعة، كما قدم أحمد عصام فقرة ألعاب نارية متميزة.

كما افتتح المهندس نجيب ساويرس، حديقة ZED park في مدينة الشيخ زايد، مساء والتي تشهد إطلاق منصة ZED Park Presents الترفيهية.

ومن جانبه، عبر المهندس نجيب ساويرس عن سعادته بافتتاح ملاهي winter wonderland بالشيخ زايد، قائلا: “فرحت جدًا لما شوفت السعادة في عيون الناس، سافرت بلاد كتير ومشفتش حجم الإبهار ده”.

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية” على قناة “MBC مصر”: “بنعمل شيء جديد ومفهوم مختلف للسكن، المشروع فيه مساحات خضراء وأماكن ترفيهية وهايد بارك في القاهرة مماثل للموجودة في لندن”.

وتابع: “المسألة ليست بناء عمارات وبيع شقق لكن هدفي الناس تكون مبسوطة، إحنا بنعمل صناعة الفرح، ولما بعمل اجة بحب أكون متميز فيها”.

أما عن الدعاوي القضائية المقامة لوقف مشروع “ZED”، قال: “من حقكم اللجوء للقضاء، والقضاء هو الفيصل بينا، بس مش هتكسبوا القضية دي، مش احنا اللي صممنا الأبراج ولا طلبنا نبني أبراج، الأرض طرحت لرخصة محددة، والدولة ممثلة في وزارة الإسكان هي اللي طرحت الأرض، وسعر الأرض تم تقييمه على أساس الأبراج”.