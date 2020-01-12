دنيا بطمة تتألق في أول حفل لها بعد أزمتها الأخيرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

بالرغم من الأزمة التي تمر بها بعد اتهامها في قضية حساب فضائح المشاهير «حمزة مون بيبي»، أحيت الفنانة المغربية دنيا بطمة حفل زفاف أحد أضخم القاعات بمدينة طنجة.

الفنانة المغربية تألقت في الحفل بقفطان مغربي أنيق جمع بين اللونين الأوف وايت والأحمر، وتركت شعرها منسدلا، وظهرت في بعض الصور وهي تضع تاج على رأسها، مما منحها إطلالة ملكية، وأشعلت الحفل بباقة كبيرة من أجمل أغانيها.

دنيا شاركت جمهورها بمقاطع فيديو من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “من حفلي بمدينة طنجه وناسها لغزالين لي كنحماق عليهم شكرا على رقيهم وتعاملكم واستقبالكم الراقي الف مبروك خويا فؤاد وأختي خلود الله يكمل بالخير”.

وأضافت: “والشكر موصول لأخي هشام @studiohichamphotographe .. إطلالتي من شعر وميكاب وتكشيطه روعة ابداع لغزاله @ziana_chorouk .. عدسات @lorans.morocco مجوهرات @bijouterie.merveilleuse شكرا على دعمك ووقفتك معاي دايما @alturkproductions”.

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وكانت السلطات المغربية قد استدعت الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام للتحقيق معهما لتورطهما بقضية حساب فاضح للمشاهير عبر تطبيق “سناب شات”، الذي عرف باسم “حمزة مون بيبي”.

وبمجرد وصول دنيا بطمة للمغرب قادمة من البحرين، تم القبض عليها والتحفظ على هاتفها وتفتيشه التأكد من علاقتها بالحساب.

واستمر التحقيق مع دنيا بطمة وشقيقتها 12 ساعة كاملة أمام محققي الشرطة القضائية بالدار البيضاء الذين قرروا منعهما من السفر خارج البلاد لحين استكمال التحقيقات.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تولّت التحقيق في هذه القضية، كشفت تورُّط بعض الأشخاص بالحسابين المثيرين للجدل “أدمين حمزة مون بيبي” و”حمزة مون بيبي” من بينهم شخصيات معروفة ، على رأسهم الفنانة دنيا بطمة، وشقيقتها ابتسام بطمة، وصديقة مقرّبة لها تُدعى سكينة كلامور، وشقيقتين لمنتج تلفزيونيّ معروف، وطالب من مدينة أكادير وشاب آخر من مدينة القصر الكبير.