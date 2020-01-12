الفيلم السوداني "الحديث عن الأشجار" يحصد جائزة "بالم سبرينجز"

كشف مهرجان "بالم سبرينجز السينمائي"، الذي يختتم الأحد، قائمة الفائزين بجوائز دورته الـ13، والتي كان على رأسها الفيلم الروسي التاريخي "بينبول"، للمخرج كانتمير بلاجوف الذي حصد "جائزة فيبرسي" كأفضل فيلم روائي عالمي لهذا العام، والذي سبق وحصد جائزتي أفضل مخرج في قسم "نظرة ما" بمهرجان "كان" السينمائي الأخير.

وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي لفيلم "نتحدث عن الأشجار" للمخرج السوداني صهيب قاسم لباري، وهو إنتاج مشترك بين فرنسا، والسودان، وألمانيا، وتشاد، بينما حصد الفيلم المغربي "آدم" للمخرج مريم توزاني، جائزة لجنة التحكيم المحلية.

وسبق عرض الفيلم السوداني "الحديث عن الأشجار" الذي حصد العديد من الجوائز الدولية مثل الجائزة الكبرى لمهرجان مومباي السينمائي، وجائزة أفضل فيلم تسجيلي بمهرجان برلين السينمائي، بالإضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان إسطنبول السينمائي، بالإضافة لجائزتين بمهرجان الجونة السينمائي، كأفضل فيلم وثائقي، وجائزة "فارايتي" كأفضل موهبة عربية في الشرق الأوسط.

وتدور أحداث الفيلم خلال عام 2015 حين يقرر الرباعي إبراهيم شداد ومنار الحلو وسليمان إبراهيم والطيب مهدي، أعضاء جماعة الفيلم السوداني، الذين يجولون قرى السودان لنشر الثقافة السينمائية، أن يعيدوا تأهيل دار عرض سينمائي لإعادة الجمهور إلى السينما.

المهرجان الذي أقيم خلال الفترة من 2 إلى 13 يناير/كانون الثاني عرض 192 فيلما من 81 دولة، يعد فرصة للعرض الأول العالمي للأفلام المنتجة من أمريكا الشمالية، حيث يعرض أكبر تشكيلة من الأفلام المقدمة إلى أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية في فئة أفضل فيلم بلغة أجنبية "الأوسكار".

وجاءت باقي الجوائز على النحو التالي:

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جائزة أفضل ممثل لبارتوش بيلينيا عن الفيلم البولندي Corpus Christi.

جائزة أفضل ممثلة لهلينا زينجل عن الفيلم الألماني System Crasher.

جائزة السيناريو لكل من بونج جون هو وهان جين وون من كوريا الجنوبية.

وتنويه خاص لصوفي ديراسبي عن الفيلم الكندي Antigone.

جائزة أصوات جديدة /رؤى جديدة لأغنية Without A Name إنتاج "بيرو /إسبانيا/ الولايات المتحدة الأمريكية/ شيلي"، للمخرجة ميلينا ليون.

جائزة الأيبيرية الأمريكية التي ذهبت للفيلم الكولومبي Monos للمخرج أليخاندرو لاندز، وتنويه خاص للفيلم المكسيكي Workforce للمخرج ديفيد زونانا.

جائزة لجنة التحكيم المحلية للفيلم المغربي "آدم" للمخرجة مريم توزاني.

جائزة الشباب للسينما للفيلم البولندي Corpus Christi للمخرج جان كوماسا.