بعد تنازلها عن مهامها الملكية.. ميجان ماركل توقع صفقة مع "ديزني"

وقّعت ميجان ماركل صفقة مع شركة "ديزني" على أن تتبرع بأجرها لمنظمة خيرية لرعاية الأفيال.





ووفقاً لصحيفة "ذا تايمز"، فإن الجمعية الخيرية المعنية هي مجموعة "أفيال بلا حدود"، أي أنها تعمل على تتبع وحماية الحيوانات من الصيد الجائر وغير المشروع.

وتقتضي الصفقة التي عقدتها ميجان القيام بأداء صوتي يلقي مزيداً من الضوء على معاناة الحيوانات المعرضة للانقراض بشكل عام والأفيال بشكل خاص من الصيد الجائر.

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وذكر موقع "في تي كو" البريطاني أن الإعلان الأخير أثار حالة من الجدل، إذ اتهم أعضاء من العائلة الملكية الثنائي الأمير هاري وميجان ماركل، أنهما قاما بتوقيع صفقات مع شركات سينمائية بما في ذلك "ديزني" خلال ممارستهما مهامها الملكية.

وتأتي هذه الصفقة بعد أيام من إعلان الأمي هاري وميجان عبر بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، تخليهما عن مهامهما الملكية لعيش حياة طبيعية مستقلة مادياً، في سابقة أثارت دهشة العالم.

من جانبه، علّق قصر باكنجهام الملكي على قرار الثنائي ببيان مختصر جاء فيه: "المناقشات مع دوق ودوقة ساسيكس ما زالت في مرحلة مبكرة، نحن نتفهم تماماً رغبتهما في أخذ مسار مختلف، إلا أن هذه الأمور معقدة وسوف تستغرق وقتاً".

ووفقاً لمجلة "فانتي فير"، فإن العائلة الملكية شعرت بالإحباط والحزن من قرار الثنائي وطريقة إعلانهما عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون مشاورتهم أولًا.

وحتى الآن، لا تزال الأمور غير واضحة فيما يخص الطريقة التي سينفق بها الثنائي على أنفسهما، وهل ستعود "ماركل" إلى صناعة الأفلام، أم ستلجأ إلى عالم الأزياء خاصةً بعد ظهور إشاعات عن قرب توقيعها صفقة مع دار أزياء "جيفانشي" الفرنسية.