فنانون إيرانيون يقاطعون مهرجانا سينمائيا تضامنا مع ضحايا الطائرة

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هشام رشادالإثنين 2020/1/13 12:14 ص بتوقيت أبوظبي
تأبين لضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري بطهران
أعلن عدد من الفنانين الإيرانيين مقاطعة مهرجان "فجر" السينمائي الذي يعقد مطلع فبراير/شباط من كل عام في إيران؛ تضامناً مع ضحايا الطائرة الأوكرانية التي سقطت، الأربعاء، قرب العاصمة طهران.
وانضم ممثلون ومخرجون ومشاهير سينمائيون إيرانيون إلى صفوف المحتجين اعتراضا على إسقاط مليشيا الحرس الثوري طائرة الركاب الأوكرانية من طراز "بوينج 737" التي كان على متنها 176 راكباً أغلبهم إيرانيون في 8 يناير/كانون الثاني.
وانتقد فنانون بارزون مثل هدية تهراني، ورضا درميشيان، والمخرج جعفر بناهي عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إسقاط الطائرة بالتزامن مع هجمات صاروخية نفذتها مليشيا الحرس الثوري الإيراني ضد قواعد عسكرية أمريكية بالعراق، الأسبوع الماضي، رداً على مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" المصنف إرهابياً، جراء غارة استهدفت موكبه قرب مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني.
وأعربوا عن تعازيهم لأسر ضحايا الطائرة المنكوبة التي توفي جميع ركابها بعد سقوطها عقب فترة وجيزة من إقلاعها بمطار الخميني الدولي.
وكشفت الفنانة الإيرانية رخشان اعتماد في تغريدة لها عبر موقع "تويتر" عن وجود تحذيرات من قبل أجهزة أمنية بحظر إقامة مراسم تأبين لضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة.
وقاطع عشرات الفنانين الإيرانيين المعروفين أبرزهم المخرج المخضرم مسعود كيميائي والممثل المسرحي أمير أحمد قزويني والمصور السينمائي كيارنج علائي، المهرجان السينمائي المرتقب.
ودعا المقاطعون لمهرجان "فجر" الذي يقام سنوياً بالتزامن مع ذكرى الإطاحة بنظام الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979، لإلغائه هذا العام بسبب كارثة سقوط الطائرة الأوكرانية.
وكذّب مسؤولون رسميون إيرانيون لـ3 أيام سقوط الطائرة المنكوبة نتيجة إطلاق صاروخ من جانب مليشيا الحرس الثوري الإيراني، حيث ردد بعضهم أقاويل تتبنى نظرية المؤامرة بشأن الحادث.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر استخباراتية قولها إن الطائرة الأوكرانية المنكوبة تم إسقاطها بواسطة نظام صواريخ مضاد للطائرات.
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