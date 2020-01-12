ملحم زين يغني شارة مسلسل "العودة".. وهذه تفاصيل العمل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشهد الدراما اللبنانية العديد من النجاحات هذه الفترة إذ تستعد شركة "إيغل فيلمز" لصاحبها المنتج اللبناني جمال سنان لطرح مسلسل "العودة" الذي يقوم ببطولته الفنانان دانييلا رحمة ونيكولا معوض، ويحمل الكثير من الأسرار فمع كل حلقة من الحلقات يكتشف المشاهد أسرارا جديدة في حياة البطل والبطلة.

وأعلن جمال سنان، اليوم عن قرب بدء العمل الذي انطلق تصويره منذ سبتمبر الماضي، مؤكدا أن الفنان اللبناني ملحم زين وضع صوته على العمل لغناء شارة المسلسل، منوها إلى أن الأغنية تحمل في طياتها التعبير عن جوهر العمل.

ونشر جمال سنان، صورة جمعته بالفنان ملحم زين وعبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلق قائلا: "شرفنا الصديق المطرب اللبناني المحبوب ملحم زين بوضع صوته على شارة مسلسل العودة، الأغنية مميزة وبتعبر عن جوهر العمل اللي رح تشوفوه قريبا جدا على MBC"، مختتما بهاشتاغ "ضعف نظر" في إشارة إلى اسم الأغنية.

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وتجسد دانييلا رحمة من خلال مسلسل "العودة" شخصية فتاة تدعى "نسيم" والتي تتعرض للعديد من المشاكل حتى تمر بمشكلة فتضطر للهروب من بلدها لبنان بسبب المشكلة التي صارت معها، مضيفة أن هذا الهروب جعلها تتأكد أن العيش خارج لبنان سيضمن لها استقرارا أكثر، ولكن بسبب مشكلة تحدث لها في الخارج تضطر معها للعودة مرة أخرى إلى لبنان بعد مرور سبع سنوات.

وكانت دانييلا رحمة قد أشادت بتمثيل نيكولا معوض وقالت عنه إنه صديق لها منذ زمن وتحبه على المستوى الشخصي كما أنه بطل بالمسلسل وتجمعهما قصة جيدة، وشددت على أن الكواليس التي تجمعهما في المسلسل على مستوى عال من التفاهم، كما أن الصداقة منذ 8 سنوات أذابت أي تعقيدات بينهما، مردفة: "من وقت ما حكينا عن النص سوا بتحس أفكارنا متشابهة وتسير بنفس الطريق".

يذكر أن نيكولا معوض يعيش حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، بين مصر ولبنان، حيث يواصل تصوير مشاهده في فيلم "ماكو" ومسلسل "بلا دليل" المقرر عرضه في أكتوبر القادم، كما ينتظر قرار الشركة المنتجة لفيلم "رحلة المسيح لمصر" لبدء التحضير له.