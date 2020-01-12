بعد تخليه عن مهامه.. تعرفي على بديل الأمير هاري بالعائلة الملكية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد إعلان الأمير هاري قرار تنحيه هو وزوجته الأميرة ميغان ماركل عن واجباتهما الملكية ترددت أنباء بأنه سيتم اختيار الأميرة يوجيني 29 عاما، حتى تصبح بديلة للأمير هاري.

ونشرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أنه بعد قرار الأمير هاري وزوجته المفاجئ بالتخلي عن مهامها الملكية فإنه سيحين دور الأميرة يوجيني لتتولى المسؤولية وخاصة بعد تنحي 3 أفراد من العائلة المالكة وهم الأمير أندرو والأمير هاري والأميرة ميغان ميركل ومن المرجح أنه سيتم استدعاء الأميرة يوجيني من أجل تسلم بعض المهمات والمسؤوليات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ومن المعروف عن الأميرة يوجيني قلة ظهورها في المناسبات والأحداث الرسمية وهي الوريثة العاشرة للعرش الملكي، وتعمل في منصب إداري في معرض فني شهير بلندن يسمى Hauser & Wirth والذي أصبحت مديرة له بعد ذلك.

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كما تعتبر من أغنياء العائلة المالكة حيث تركت لها جدتها (والدة الملكة اليزابيث) ثروة تتجاوز 94 مليون دولار، حيث كانت الأميرة يوجيني حفيدتها المفضلة وتركت لها جدتها هذا المبلغ الكبير في الوقت الذي حصل فيه الأمير هاري وشقيقه الأمير ويليام على وديعة مشتركة بقيمة 20 مليون دولار فقط.

وأكدت الصحيفة أن سبب اختيار الأميرة يوجيني دون غيرها من أفراد العائلة المالكة وذلك بسبب انشغال باقي الأفراد بمهام كثيرة ومسؤوليات كبيرة تجعلهم غير متفرغين لتسلم أي واجبات ومهام إضافية، فقد بلغت مهام الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون في عام 2019، 365 مهمة ملكية، كما شارك الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في 281 مهمة ملكية على الرغم من ابتعادهما لفترة طويلة وقضاء الكريسماس بعيدا عن القصر الملكي في سابقة تحدث لأول مرة أن يتخلف أحد أعضاء العائلة المالكة عن حضور احتفالات الملكة الرسمية.

والجدير بالذكر أن آخر ظهور لافت للأميرة يوجيني هو في حفل زفافها بجاك بروكسبانك عام 2018 واللافت للنظر في حفل الزفاف هو إصرار الأميرة يوجيني على ارتداء فستان زفاف مفتوح الظهر غير مبالية بظهور ندبات الجراحة الموجودة عليه حيث خضعت وهي في سن الـ12 من عمرها لجراحة تصحيح للعمود الفقري وارتدت تاجا مميزا من الألماس والزمرد يعود تاريخه لعام 1919.