إيهاب توفيق ينهار في عزاء والده وسط توافد النجوم.. شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهر الفنان المصري إيهاب توفيق في حالة حزن كبيرة أثناء تلقيه عزاء والده أحمد توفيق الذي وافته المنية الخميس الماضي متأثرا باختناقه في منزله بالقاهرة، وانهار الفنان المصري بالبكاء وسط مساندة النجوم ومواساتهم له.

واستقبل إيهاب توفيق العزاء في مسجد المشير طنطاوي وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، وظهر في العزاء الفنان الإماراتي حسين الجسمي والفنان المصري مصطفى قمر بجانب إيهاب توفيق في قائمة المصطفين لتقبل العزاء.

واتضح من الصور التي التقطت في العزاء ازدحام كبير على باب الدخول حيث وقف المعزون بالطابور لحضور العزاء، وكان من بين الحضور أسامة منير وأحمد بدير ومحمود حميدة وكابتن عبدالظاهر السقا والداعية مظهر شاهين وأحمد جمال وماجد المصري والفنانة التونسية لطيفة وكارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد وطارق الشيخ وعمرو مصطفى.

كما حضر وزيرا العدل السابقين أحمد الزند وإيهاب فهمي وليلى علوي وفيفي عبده وكابتن شادي محمد وعصام كاريكا وحماده هلال وحميد الشاعري وكابتن خالد بيبو وداليا البحيري ورامي رضوان ومحمد الصاوي وطارق الدسوقي والكابتن هشام حنفي وغيرهم.

وشيع الفنان إيهاب توفيق جثمان والده من مسجد السلام بحي مدينة نصر في القاهرة بعد أن صرحت النيابة العامة في مصر بدفنه بعد خضوعه للتشريح في مشرحة زينهم بالقاهرة للوقوف على سبب الوفاة.

وحرص عدد من الفنانين على الحضور مع إيهاب توفيق للنيابة والمشرحة وعدد آخر تواجد في المسجد لأداء صلاة الجنازة، وبدا على إيهاب توفيق علامات التأثر خلال لحظات التشييع كما أظهرت الصور الملتقطة له دخوله في نوبة بكاء حسبما لوحظ من عينيه.

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وكان من بين النجوم الحاضرين مصطفى كامل وحميد الشاعري وهشام عباس ونهال عنبر ونادية مصطفى عضو مجلس نقابة الموسيقيين وغيرهم.

وتوفي والد إيهاب توفيق متأثرا بحريق كبير اندلع في منزله بحي مدينة نصر في القاهرة، وتم الدفع بسيارات إطفاء من قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران التي وصفت بالهائلة في محاولة لمنع امتدادها للأماكن المجاورة.

وإيهاب توفيق هو الابن الوحيد لوالديه، إذ كان له شقيق توفي في حادث سير عندما كان في الثانية عشرة من عمره، أما والدته سوزان توفيق، فقد توفيت في 2014 بعد معاناة مع المرض.

يذكر أن نيابة مدينة نصر أول انتدبت المعمل الجنائي لمنزل والد إيهاب توفيق وتم معاينة الحريق وتفريغ كاميرات المراقبة وفحصها كما أمرت بتشريح الجثمان لتحديد مدى وجود شبهة جنائية أم لا.