غادة حرب: لا أؤمن بالمستحيل.. و"غاردينيا" كورال نسائي يدعم النجاح!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أكدت المايسترو غادة حرب أول سيدة قائد كورال في سوريا أنها لا تؤمن بالمستحيل، وعلى كل امرأة ألا تؤمن بالمستحيل وعليها أن تسعى إلى الوصول لما تطمح به، ولما تحلم بتحقيقه بجهدها وتعبها ومواظبتها على تجاوز كل ما قد يعترضها في طريقها ومشوار حياتها.

وقالت حرب أستاذة الغناء الجماعي لمجموعات موسيقا الحجرة في المعهد العالي للموسيقا والتي أسست ودربت وقادت كورال "غاردينيا" النسائي إنها تسعى مع فريقها إلى العودة للتراث، والبحث عن أهازيج شعبية مفرحة، وحكايات قديمة للاستفادة منها في مشروعها الفني الموسيقي.

وأعربت عن سعادتها لما حققه الكورال خلال السنوات الثلاثة الماضية من نجاحات واحتفالات وأغنيات قدمته السيدات المشاركات بالكورال. منوهة إلى أهمية وجود دعم لمثل هذه الحالات الفنية الثقافية الراقية، خاصة مع إحساس أعضاء الكورال بالمسؤولية لتحقيق أهدافهن التي يؤمنون بها.

وأعربت عن سعادتها بمشاركتها في فعالية جمعية "تاء مبسوطة" التي تعنى بالمرأة وتمكينها ودعمها، منوهة إلى أن ما سيتم الاهتمام بتقديمه في حلفهن ضمن فعالية الجمعية هو الزغاريد السورية خاصة القديمة منها، وتم الحصول على هذه الزغاريد من السيدات المتقدمات في السن، وتسجيلها وتوزيعها ومن ثم تقديمها أهازيج فرح وحياة للناس.

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وحول جديد الكورال؛ كشفت المايسترو غادة حرب عن تحضيراتها لإطلاق ألبوم "نساء عشقن الإله" وهو عبارة عن أشعار وقصائد لمتصوفات، ويتضمن تسع مقطوعات، محددة شهر فبراير المقبل لإطلاقه في دار الأوبرا السورية.

من جانبها؛ قالت الكاتبة والإعلامية ديانا جبور رئيس مجلس إدارة جمعية "تاء مبسوطة" والمعنية بالمرأة بشكل أساسي إن اهتمام الجمعية بالمرأة وتمكينها يدفعهم إلى البحث عن سيدات ناجحات حققن نجاحا وتميزا ليكن مثالا قويا لغيرهن، وحوارهن حول مسيرتهم وخطواتهن في إطار التركيز على قوة المرأة بشكل عام.

كما أوضحت أن الجمعية تستضيف في فعالياتها الاجتماعية والإنسانية رجالا حققوا نجاحا وساهموا بدعم المرأة وحملوا قضيتها على عاتقهم مؤمنين بقدراتها، ومدافعين عنها، ورافضين لما قد يعترضها من ظلم مجتمعي. إضافة إلى اهتمام الجمعية بدعم وتمكين السيدات وفتح الأفق والفرص أمامهن ليكن نساء فاعلات في المجتمع.