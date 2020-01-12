الفنان خالد الصاوي يكشف عن حقيقة مرضه

بعد أن كشف الفنان خالد الصاوي عن معاناته من مشاكل صحية في الآونة الأخيرة، أدت لابتعاده خلال الأيام الماضية، عن الظهور الإعلامي والاجتماعي، نشر عبر حسابه على إنستغرام، صورة له خلال مرضه، وعلق عليها كاتباً: "آسف جداً مغلق كام يوم حتى التداوي من مشكلة الأحبال والحساسية.. مغلق كام يوم للتداوي.. صوتي قصدي".

ثم نشر بعد ذلك صورة لها يسخر من اتصال الناس به للاطمئنان عليه برغم أنه أعلن إصابته بالتهاب في الأحبال الصوتية ولا يستطيع الكلام، وعلق على الصورة قائلاً: "أعدت النظر فلقيتها عادي إني أقول مقدرش أتكلم فيتصل بي الأحباب، مش إحنا برضه لما يبقى فيه حظر تجول أو قنبلة بنروح نشوف إيه النظام ؟ أموت في أهل بلدي".

يشار إلى أن خالد الصاوي يعرض له في السينمات حالياً فيلم "الفلوس" وهو من بطولة تامر حسني وزينة وعائشة بن أحمد، وحقق الفيلم حتى الآن نجاحاً كبيراً حيث احتل صدارة الإيرادات في السينما واقترب من تحقيق 30 مليون جنيه إيرادات في الأسبوع الثاني لعرضه.

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