تعليق مفاجئ من رضوى الشربيني يخص بلقيس فتحي

أشعلت رضوى الشربيني الأجواء بتعليق مفاجئ يخص بلقيس فتحي، مما أشعل فضول جمهور النجمة الإماراتية التي تقيم في مدينة جدة السعودية. وكانت رضوى الشربيني قد نشرت مقطعاً من أغنية بلقيس فتحي الجديدة "يا قلبي توب" عبر خاصية ستوري انستجرام، وعلقت عليها بقولها: "خطيرة بجد.. ألف مليون مبروك يا حبيبتي". وكانت بلقيس فتحي قد أعلنت عن إطلاق أغنيتها الجديدة منذ أيام قليلة، وذلك من خلال مقطع فيديو وجهته لمعجبيها بقولها: "أهديكم أغنيتي الجديدة يا قلبي توب من كلمات رامي الهادي وألحان علي سالم حصرياً عبر قناتي على يوتيوب".

الجدير بالذكر أن النجمة صاحبة الأصول اليمنية قد نعت وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد بمنشور لها عبر انستقرام كتبت من خلاله: "أتقدم بأحر التعازي للشعب العماني الحبيب بوفاة السلطان قابوس رحمه الله وغفر له.. اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأهل خير من أهله وارزقه الجنان الواسعة واربط على قلب شعبه وذويه.. اللهم امين".

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