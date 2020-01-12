نجل سميرة سعيد يهنئها بعيد ميلادها الـ62

القاهرة - لايف ستايل
شارك شادي نابلسي، نجل الفنانة سميرة سعيد، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جديدة له تجمعه بوالدته داخل إحدى الصالات الرياضية. وهنأ شادي نابلسي، والدته بعيد ميلادها الـ62، وعلق عليها قائلًا: "عيد ميلاد سعيد يا أمي، لسنوات عديدة تجعليني أبدو متوسط حتى في الألعاب الرياضية، أحبك"، وردت الديفا على تهنئة نجلها، قائلة: "أحبك جدًا يا حبيبي".
وانتهت الفنانة سميرة سعيد من تسجيل أغنيتين جديدتين مع الموزع الموسيقى هاني ربيع، إحداهما تحمل اسم "إنسان آلى"، والثانية تأخذ شكل "الراب"، ولم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن، والأغنيتان من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، ومن المقرر أن يتم طرحهما ضمن ألبوم سميرة سعيد الجديد خلال الأيام المقبلة.
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