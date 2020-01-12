تفاصيل فيلم دنيا سمير غانم الجديد مع هشام جمال

تعود الفنانة دنيا سمير غانم إلى السينما بعد غيابها لمدة 4 أعوام منذ آخر أفلامها "لف ودوران" مع أحمد حلمي، وكشف المنتج هشام جمال عن بعض من تفاصيل الفيلم، وقال في لقاء مع برنامج The Insider بالعربي إنهم الآن منشغلون في التحضير له والاستقرار على كافة تفاصيله. وأعلن جمال أسماء أبطال الفيلم إلى جانب دنيا سمير غانم وهم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز، ومن تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي، ومن المقرر البدء في تصوير الفيلم خلال شهر يناير الجاري، ويضم عدد من الأغنيات.

وأوضح المنتج هشام جمال أنه بسبب الاهتمام بالفيلم تأجل قليلا ألبوم دنيا سمير غانم الغنائي الجديد.

يشار إلى أن دنيا سمير غام تعاونت من قبل مع هشام ماجد في الحدوتة الثالثة من مسلسلها "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان 2019.

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