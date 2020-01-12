تامر حسنى يستأنف تصوير "مش أنا" الخميس

يعود النجم تامر حسنى الى القاهرة منتصف الأسبوع المقبل لاستئناف تصوير فيلمه السينمائى الجديد "مش أنا " الخميس القادم. ويستكمل حسنى مشاهد فيلمه الداخلية والتي تجمعه بحلا شيحة وسوسن بدر وتسافر أسرة العمل إلى احدى الدول مطلع شهر فبراير المقبل لتصوير المشاهد الخارجية هناك والفيلم من المنتظر طرحه في موسم الصيف المقبل.

"مش أنا"، بطولة، تامر حسني، حلا شيحا، سوسن بدر، تأليف تامر حسني، ومن إخراج سارة وفيق. على جانب آخر استطاع فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى، تحقيق إيرادات استثنائية منذ انطلاق عرضه في السينمات، حيث حقق الفيلم 25 مليون جنيه في شباك التذاكر بمصر، خلال 15 يوم عرض.

وتدور أحداث العمل حول سيف، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر. فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، اخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته النجوم خالد الصاوي، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرين، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.

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