رويدا عطية تستعد لحفل غنائى فى قبرص مطلع فبراير

تستعد الفنانة السورية رويدا عطية لتقديم أحدث حفلاتها الغنائية بدولة قبرص، في فندق Cratos premium hotel، وذلك يوم السبت 1 فبراير المقبل.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة بين القديم والحديث من أشهر أغاني رويدا، ومن المنتظر أن يحضر الحفل مجموعة من أبناء الجاليات العربية وفي قبرص.

تستعد رويدا لتصوير أغنية جديدة لها في لبنان، خلال الأسبوع المقبل، وهي من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع إيلي ناستا، ومن إنتاج "المولى برودكشن"، أما الإخراج لسامر محمود. قد يهمك ايضاً: رويدا عطية تتعرض إلى حادث سير كاد أن يودي بحياتها الفنانة رويدا عطية تدخل المستشفى بعد تعرّضها لوعكة صحية

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