شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن سلامة : "بنات ثانوى" يناقش قضايا مهمة تخص جيلا كامل من الفتيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب السيناريست أيمن سلامة عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها عقب طرح فيلم "بنات ثانوى" الذى يعرض فى السينمات حاليا من جانب أصدقائه من داخل الوسط الفنى وخارجه والعديد من النقاد الذين أشادوا بالعمل وحقق نجاح كبير نظرا لفكرته والذى يشارك فى بطولته كل من الفنانة جميلة عوض، ومحمد الشرنوبى ومي الغيطي، وهدى المفتي، وهنادي مهنا، ومايان السيد، وميدو عادل، وكريم قاسم، ومحمد مهران، وإخراج محمود كامل.



فريق عمل فيلم بنات ثانوى

السيناريست أيمن سلامة قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الفيلم يناقش قضايا مهمة تخص جيل كامل من الفتيات فى ظل وجود التكنولوجيا والسوشيال ميديا مضيفا بأنه يجب أن يكون لدى الفتاة وعى قبل التحدث مع أى شخص حتى لايحدث مشاكل وكوارث .

وأضاف أن العمل إنذار للأسرة المصرية بضرورة الاهتمام بأبنائهم خصوصا فى سن المراهقة .

فيلم "بنات ثانوى" تدور أحداثه حول خمس فتيات فى مرحلة الثانوية العامة، على رأسهم الفنانة جميلة عوض التى تدرس فى مدرسة حكومية، وتجسد جميلة دور طالبة فى الثانوية العامة تدعى سالى محمد بقسم العلمى.

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ابطال فيلم بنات ثانوى

وقد احتفل صناع فيلم "بنات ثانوي" بالعرض الخاص للعمل فى إحدى السينمات بأكتوبر مؤخراً، حيث حرص على حضور العرض كل من أبطال العمل من ضمنهم محمد الشرنوبي وجميلة عوض وهدى المفتي وهنادي مهنى وأحمد السبكي ونجله وأيمن سلامة، كما حرص عدد من نجوم الفن على الحضور، منهم منى زكى ولطيفة ونضال الشافعي وعبير منير وهاني مهني وأحمد فتحي وأحمد خالد صالح.

وقد طرح في السينمات بدءا من يوم 7 يناير بجميع دور العرض السينمائي، من إخراج محمود كامل، ونال الفيلم إشادات كبيرة منذ العرض الخاص الذى أقيم بحضور أبطاله، فضلا عن حضور بعض الممثلين لتهنئة زملائهم .

فيلم "بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.