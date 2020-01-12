شكرا لقرائتكم خبر عن صغرت 30 سنة .. نيكول سابا تظهر بـ"فلتر" الأطفال وتعلق: أنا شقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة اللبنانية نيكول سابا جمهورها بفيديو "لطيف"، من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، قامت فيه باستخدام "فلتر"، يعيد وجه المستخدم إلى مرحلة الطفولة، وهو "فلتر" شائع بين مستخدمى تطبيق "سناب شات".

الفلتر حاز على شهرة واسعة جدا خلال الفترة الماضية، حيث قام الكثيرون، باستخدامه، ثم مشاركة الصور على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وظهرت نيكول في الفيديو، وهى تتحدث لنفسها باعتبارها طفلة صغيرة، حيث قالت "أنا شقية.. شقية ومهضومة"

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وكانت النجمة نيكول سابا قد أحيت حفلا غنائيا فى التجمع الخامس في ليلة رأس السنة، داخل أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، حيث حضر الحفل عدد كبير من الجمهور نظرا لشعبية نيكول سابا في مصر، وقدمت نيكول العديد من أغانيها ومنها البلدي يكسب، يا شاغلني، مش وقت الكلام، طبعي كدة ، وغيرها من الأغاني.

علي جانب آخر، تستعد نيكول لإطلاق عدد من الأغنيات الجديدة مع الشاعر أمير طعيمة والملحن محمد يحيي حيث يتوقع المقربون وصناع العمل أن تكون بمثابة نقلة مختلفة في المشوار الغنائي للنجمة اللبنانية.

وكان الحفل الأول لنيكول بعد اندلاع الأحداث فى لبنان، فى أحد النوادى بمنطقة مدينة نصر الشهر الماضى، وحرصت نيكول خلال الحفل أن ترفع علم بلادها لبنان، دعمًا للثورة اللبنانية، ونشرت بعدها على حسابها بموقع "إنستجرام" صورتها بالعلم ومقطع فيديو من الحفل، وعلقت: "أحلى وأكبر تحية لثورة بلدي لبنان من أم الدنيا مصر، بنحبك يا لبنان".