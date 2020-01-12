شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى يقضى شهر العسل مع زوجته في جزر المالديف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمود العسيلى، على قضاء "شهر العسل"، مع زوجته أمنية عبد المنعم خبيرة التجميل، في جزر المالديف، حيث عقد العسيلى قرانه الثلاثاء الماضى، بينما احتفل بزفافه أول أمس الجمعة.

العسيلى نشر مجموعة من الصور عبر "ستورى"، حسابه على إنستجرام، أثناء تواجده في مطار فيلانا الدولى، وهو المطار الدولي الرئيسي في جزر المالديف.



بالمطار



من الطائرة

كذلك نشر العسيلى صورة لكابينة القيادة، وأثناء تواجد قائدها بها، وأيضًا قام بتصوير مشاهد للبحر في جزر المالديف، ولم يعلق العسيلى بأى كلمة.

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بحر المالديف



داخل الكبينة

وفى أول رد فعل على زواجه، قال العسيلى من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، "تبات ونبات، الفستان الأبيض، إحساسك ايه النهاردة، الليلة وأخيرًا فرحة، أغاني عملتها من أول ما ابتديت لغاية النهاردة باتكلم فيها عن العيلة والاستقرار والحب والعيال.. كل أغنية فيهم بتتكلم عن موقف جميل وأسلوب حياة كنت بأحلم إنى أعيشها وفعلاً حاولت في تجربتين جواز إني اشوف الحياة اللي أنا بحلم بيها تتحقق على أرض الواقع و لكن للأسف التجربتين مانجحوش.. والفشل مش لازم يكون معناه إن حد وحش..لا ..هو بيكون تقصير من الطرفين وبيكون بجد قدر ونصيب".

وتابع العسيلى: "الفشل عمره ما كان عيب بس الكارثة الحقيقة اللي ناس كتير بتعملها فهي الاستمرار في الفشل والتصميم على التعاسة عشان ظروف خارجية أو وهمية مالهاش علاقة بالاتنين اللي عايشين في الدوامة وخلاص بيغرقوا.. أنا رفضت أعيش تعيس وهافضل أدور عن السعادة اللي كتبتها في الأغاني بتاعتي وباتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إني أكون لقيتها فعلا وتكون التالتة التابتة"