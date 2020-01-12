شكرا لقرائتكم خبر عن معتصم النهار ينضم إلى هيفاء وهبى فى "إسود فاتح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان السورى معتصم النهار الى أسرة مسلسل "اسود فاتح" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى، والمقرر انطلاق تصويره الأربعاء المقبل، بالعاصمة اللبنانية بيروت، للعرض فى شهر رمضان المقبل، ليتبقى شخصية نسائية رئيسية واحدة فقط تم الاتفاق معهما وجارى التعاقد معها والاعلان عن اسمها خلال اليومين المقبلين مع بدء التصوير أول المشاهد.



معتصم النهار وهيفاء وهبى

وكان من المقرر أن يشارك معتصم النهار مع هيفاء وهبى فى فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" الذى تم الانتهاء من تصويره مؤخراً وجارى تحديد موعد طرحه بدور العرض، حيث تم الاعلان عن انضمامه للفيلم ونشر صورة تجمعه بهيفاء والقائمين على الفيلم، الا أن ارتباطاته بأعمال أخرى منعته من المشاركة فى الفيلم لاسيما وأن الأحداث تطلبت التصوير في مصر وأوروبا.



معتصم النهار مع اسرة فيلم أشباح اوروبا قبل اعتذاره

ويتواجد معظم أبطال المسلسل فى لبنان حالياً لعمل بروفات ترابيزة قبل انطلاق التصوير في الديكور الرئيسي للعمل وهو عبارة عن فيلا فخمة، بمشاهد تجمع هيفاء وهبى وشريف سلامة ومعتصم النهار وأحمد فؤاد سليم، على أن يلتحق باقى الفنانين المشاركين فى البطولة خلال الأيام المقبلة.

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هيفاء وهبى

"أسود فاتح" يكتيه أمين جمال الذى انتهى من 25 حلقة فى السيناريو، ويخرجه كريم العدل، ويشارك فى بطولته سلامة وأحمد فهمي وصبري فواز وعمر السعد فراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وعمر السعيد وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.

وكان آخر أعمال هيفاء وهبى فى الدراما مسلسل "لعنة كارما" مع المخرج خيرى بشارة والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، فيما شاركت كضيفة شرف فى مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى، حيث ظهرت خلال حلقتين فى العمل.



هيفاء وهبى