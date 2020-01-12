عمرو عرفة: "جعلتني مجرمًا" الفيلم الوحيد الذي فوجئت بانتهائه في 4 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال المخرج عمرو عرفة، إن فيلم "جعلتني مجرمًا" يعد العمل الوحيد الذي فوجئ بانتهاء تصويره في أقل من 4 أسابيع، من بين الأعمال السينمائية التي أخرجها.

وكتب "عرفة" عبر حسابه على "تويتر": "جعلتني مجرمًا، الفيلم الوحيد اللي اتفاجئت إن التصوير خلص في أقل من ٤ أسابيع، رشدي أباظة حبيبي".

فيلم"جعلتني مجرما" تم عرضه بالسينمات عام 2006، وشارك في بطولته أحمد حلمي، غادة عادل، حسن حسني، ريهام عبدالغفور، محمود البزاوي، سليمان عيد، ومن تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج عمرو عرفة.