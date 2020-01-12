نجم الأهلي السابق في زيارة لمنزل محمد رشاد ومي حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد رشاد، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له مع زوجته الإعلامية مي حلمي، ولاعب الأهلي السابق عمرو جمال.

وعلق رشاد على الصورة: "نورت يا غزال بيت أخيك، زيارتك غالية على قلبي، والحلقة كانت جميلة وتصريحاتك كلها في الجون يا حكم".

وأعلن المطرب محمد رشاد في وقت سابق، عن خبر صدم جمهوره، يتعلق بزوجته الإعلامية مي حلمي بعد مرورها بأزمة صحية داخل أحد المستشفيات، ونشر صورة جمعته بزوجته، وعلق فى إشارة إلى إجهاضها قائلا: "ربنا يعوضنا خير وطول ما إنتي كويسة اللي راحوا ييجي غيرهم، ذرية صالحة بإذن الله.. قدر الله وما شاء فعل، والحمد لله على جميع أمره، ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة".