ديانا كرازون تحيي حفلاً غنائيًا بالعاصمة الأردنية في عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة ديانا كرازون، عن إحيائها حفلاً غنائيًا بالأردن، يوم 14 فبراير المقبل، ضمن احتفالات عيد الحب.

ونشرت "ديانا" بوستر الحفل عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "حفل فندق كمبنسكي عمان 14/2/2020".

وكانت "كرازون" قد أطلقت مؤخرًا ميدلى يحمل اسم "عمرى مشي"، ويتضمن إعادة توزيع أعمال غنائية لها، وتعاونت خلال الميدلي مع الموسيقار وائل الشرقاوي الذي أعاد توزيع تلك الأعمال الغنائية بقالب موسيقي جديد، وتم إطلاقه بالمتاجر الإلكترونية، كما تم إطلاقها على كافة المحطات الإذاعية المحلية والعربية.

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ويأتي هذا التوجه إلى إعادة توزيع مجموعة من الأغنيات ليضم أغاني منها: "حبني دوم، شهرين، ملح البحر، كذب علي، قد الكون، العمر ماشي، إنساني، ما بنساك، مزيكا هادية".

وذكرت "ديانا"، أنه جاء بهدف إحداث شكل جديد على تلك الأغنيات بجمالياتها المختلفة بتوزيع عصري وجديد، محافظًا على بنية تلك الأعمال من خلال الكلمة واللحن.