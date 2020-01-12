ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع الراحل أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

استعادت الفنانة ليلى علوي، ذكرياتها مع الفنان الراحل أحمد زكي، بصورة مشهد من فيلم: "اضحك الصورة تطلع حلوة".

ونشرت ليلى الصورة عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "‏كُنت محتاج حد أتكلم معاه، أتكلم معاه ويسمعني ويطّيب بخاطري لما أكون مضّايق، ولاقيتِك أنتِ عملتي كُل ده..(سيد غريب ونوسة)، فيلم: "إضحك الصورة تطلع حلوة" ١٩٩٨، للكاتب الكبير وحيد حامد والمخرج شريف عرفة".

وكانت الفنانة ليلى علوي، قد احتفلت خلال الأيام الماضية، بعيد ميلادها الـ58، إذ إنها من مواليد 4 يناير 1962.