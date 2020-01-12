- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
استعادت الفنانة ليلى علوي، ذكرياتها مع الفنان الراحل أحمد زكي، بصورة مشهد من فيلم: "اضحك الصورة تطلع حلوة".
ونشرت ليلى الصورة عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "كُنت محتاج حد أتكلم معاه، أتكلم معاه ويسمعني ويطّيب بخاطري لما أكون مضّايق، ولاقيتِك أنتِ عملتي كُل ده..(سيد غريب ونوسة)، فيلم: "إضحك الصورة تطلع حلوة" ١٩٩٨، للكاتب الكبير وحيد حامد والمخرج شريف عرفة".
وكانت الفنانة ليلى علوي، قد احتفلت خلال الأيام الماضية، بعيد ميلادها الـ58، إذ إنها من مواليد 4 يناير 1962.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع الراحل أحمد زكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.