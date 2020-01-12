30 صورة من عزاء والد إيهاب توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
تصوير - محمود عبدالناصر:
حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على حضور عزاء المهندس أحمد توفيق، والد الفنان إيهاب توفيق، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.
وحضر: "النجمة اللبنانية كارول سماحة، الفنانة ليلى علوي، الفنان محمود حميدة، الفنانة داليا البحيري، الإعلامي أسامة منير، الإعلامية مريم أمين، المخرج مدير التصوير محسن أحمد، الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والإعلامي رامي رضوان".
كان والد إيهاب توفيق قد توفي في حادث حريق التهم الفيلا التي يسكن فيها، حيث فشلت كل محاولات الأسرة لإنقاذه وإخراجه من الفيلا بعد رؤية ألسنة النيران تخرج من المنافذ، وكشف الدكتور محمود عادل ابن عمة إيهاب توفيق أن "الدفاية" هي سبب اندلاع الحريق في الفيلا، موضحًا أن عمه ترك الدفاية فى غرفة المعيشة، ويبدو أنها احترقت، والنار وصلت إلى الكنب بالغرفة، ثم إلى باقى الفيلا، وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفقيد بمسجد السلام بمدينة نصر.
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