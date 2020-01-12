محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
توفي الفنان البحريني علي الغرير، اليوم الأحد، عن عمر ناهز الـ47 عامًا؛ إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.
ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن علي الغرير، وهي كالتالي:
- وُلد علي الغرير في البحرين في 30 سبتمبر 1972.
- عُرف بأدواره الكوميدية في العديد من المسلسلات التليفزيونية، منها "سوالف طفاش، وغناوي المرتاحين". كما تألق في الدراما بأدوار "دمعة عمر، سعدون، قيود الزمن".
- شارك في المسرح البحريني من خلال؛ "عنبر و11 سبتمبر، وناسة، صرخة الرعب".
- توفي اليوم عن عمر ناهز السابعة والأربعين، بسكتة قلبية.
كانت هذه تفاصيل خبر صاحب كوميديا خاصة وسكتة قلبية أنهت حياته.. من هو الفنان علي الغرير؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.