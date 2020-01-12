صاحب كوميديا خاصة وسكتة قلبية أنهت حياته.. من هو الفنان علي الغرير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

توفي الفنان البحريني علي الغرير، اليوم الأحد، عن عمر ناهز الـ47 عامًا؛ إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن علي الغرير، وهي كالتالي:

- وُلد علي الغرير في البحرين في 30 سبتمبر 1972.

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- عُرف بأدواره الكوميدية في العديد من المسلسلات التليفزيونية، منها "سوالف طفاش، وغناوي المرتاحين". كما تألق في الدراما بأدوار "دمعة عمر، سعدون، قيود الزمن".

- شارك في المسرح البحريني من خلال؛ "عنبر و11 سبتمبر، وناسة، صرخة الرعب".

- توفي اليوم عن عمر ناهز السابعة والأربعين، بسكتة قلبية.