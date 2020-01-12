تراند اليوم : شاهد.. فيفي عبده تستفز جمهورها برقصة وفاة السلطان قابوس

أثارت الفنانة المصرية فيفي عبده حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها نعي للسلطان قابوس بن سعيد حاكم سلطنة عمان، وبعدها بقليل نشرت مقطع فيديو راقص.

في البداية نعت فيفي قابوس وذلك من خلال حسابها على انستغرام، ونشرت صورة للسطان الراحل، وعلقت:”البقاء لله عزائي للشعب العماني”.



وبعدها في منشور جديد ، نشرت مقطع فيديو راقص لاغنيتها “انا حرة ما حبش ضرة”.



وقد الفنانة غضب جمهورها بسبب هذا الفيديو اذا كتبت احدهم: “لاحول ولا قوة الا بالله السلطان قابوس بن سعيد توفى إلى رحمة الله كافية رقص يوم لا ينفع مال ولا بنون.” فيما كتب اخر “الناس بتموت كل ساعه واناي مقضياها رقص وماسهرة لا ضمير ولا خوف من الله”.