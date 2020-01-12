من هن المرشحات لجائزة أوسكار أفضل ممثلة؟ .. تعرفوا إليهن من هنا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2020 10:41 مساءً - رغم أن العالم حافل بعشرات المهرجانات السينمائية العالمية ،يظل لـ جوائز الأوسكار بريقاً فريداً من نوعه يجذب الألاف من المبدعين إليه،والحالمين بالفوز بجوائزه الذهبية المخصصة لنجوم وصناع السينما العالمية.



بدأت التوقعات تتمحور حول جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة ،قبل الإعلان عن الترشيحات للنسخة الـ92، يوم 13 كانون الثاني/يناير الحالي.



سكارليت جوهانسون:

وقد ضمت لائحة الترشيحات لأفضل ممثلة، النجمة سكارليت جوهانسون عن دورها في فيلم ​

".marriage story"





تشارليز ثيرون:

ورشحت أيضاً النجمة تشارليز ثيرون عن دورها في فيلم

".Bombshell"



كما ضمت القائمة النجمة سيرشا رونان

عن دورها في فيلم

".little women"

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و النجمة لوبيتا نيونغو عن دورها في فيلم

"،Us"







و أخيراً رشحت بنفس القائمة النجمة سينثيا إريفو عن دورها في فيلم

". Harriet"





وكانت قناة

Abc

الأميركية قد كشفت عن عدم وجود مقدم لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92 للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد نجاح تلك التجربة العام الماضي .

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