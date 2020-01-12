"سولف علي" .. أول أعمال عبدالله الرويشد في 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2020 10:41 مساءً - أعلن الفنان عبدالله الرويشد عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي طرح أول أغنية سنقل له في العام الجديد 2020، وأهداه لجمهوره.



وتحمل الأغنية الجديدة عنوان "سولف علي" من كلمات الشاعر مطيع العوني، وألحان الرويشد، وإنتاج شركة روتانا، وتقول كلماتها:

أبيك يا العمر الكثير

سولف علي

ياللي تشيل همومي

في لحظة رضا

الليلة إحساسي كثير

سولف علي



يذكر أن آخر نشاط فني لعبدالله الرويشد، كان إحياؤه حفلةً غنائية ضمن فعاليات "سمرات شتاء الرياض" مع أنغام، وميريام فارس، كما حلَّ ضيفاً على برنامج Carpool Karaoke بالعربي "الموسم الثاني" من تقديم السعودي هشام الهويش، الذي سيُعرض على قناة دبي.

ويستعد الرويشد حالياً لإحياء حفلات "فبراير الكويت 2020".

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