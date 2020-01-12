أعلنت الفنانة نجوى كرم عن بدأ موعد تصوير برنامج ذا فويس سينيور، غدًا وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينتويتر.
ذكرت نجوى كرم قائلة: بكرا أول يوم تصوير من ذا فويس سينيور.. ادعولنا.. وانشاالله البرنامج ينال أكبر نسبة من النجاح.
يشار أن برنامج ذا فويس سينيور هو برنامج أكتشاف المواهب الغنائية عند الكباروالذي يزيد عمرهم عن 60 عام، وبالطبع مثله مثل باقي برامج اختيار المواهب الغنائية هناك لجنة تقييم المتسابق، ولجنة ذا فويس سينيور مكونة من نجوى كرم، هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، الفنان ملحم زين والفنانة سميرة سعيد.
من المفترض أن يبدأ عرض البرنامج عقب انتهاء حلقات برنامج ذا فويس كيذز وينتهى قبل حلول شهر رمضان، ويكون عبارة عن أربع حلقات فقط.
الجدير بالذكر إن نجوى كرم شاركت كعضو لجنة تحكيم في العديد من برامج اختيار المواهب الغنائية من بينهم أراب جوت تالنت، ذا فويس، قدمت نجوى كرم عدد من الأغاني المصورة عام 2019 من بينهم أغنية ملعون أبو العشق وأغنية بعشق تفاصيلك من إخراج وليد ناصيف.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. أول أيام تصوير برنامج ذا فويس سينيور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.