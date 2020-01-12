غدًا.. أول أيام تصوير برنامج ذا فويس سينيور

أعلنت الفنانة نجوى كرم عن بدأ موعد تصوير برنامج ذا فويس سينيور، غدًا وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينتويتر.

ذكرت نجوى كرم قائلة: بكرا أول يوم تصوير من ذا فويس سينيور.. ادعولنا.. وانشاالله البرنامج ينال أكبر نسبة من النجاح.

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يشار أن برنامج ذا فويس سينيور هو برنامج أكتشاف المواهب الغنائية عند الكبار

والذي يزيد عمرهم عن 60 عام، وبالطبع مثله مثل باقي برامج اختيار المواهب الغنائية هناك لجنة تقييم المتسابق، ولجنة ذا فويس سينيور مكونة من نجوى كرم، هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، الفنان ملحم زين والفنانة سميرة سعيد.

من المفترض أن يبدأ عرض البرنامج عقب انتهاء حلقات برنامج ذا فويس كيذز وينتهى قبل حلول شهر رمضان، ويكون عبارة عن أربع حلقات فقط.

الجدير بالذكر إن نجوى كرم شاركت كعضو لجنة تحكيم في العديد من برامج اختيار المواهب الغنائية من بينهم أراب جوت تالنت، ذا فويس، قدمت نجوى كرم عدد من الأغاني المصورة عام 2019 من بينهم أغنية ملعون أبو العشق وأغنية بعشق تفاصيلك من إخراج وليد ناصيف.