تصدرت نانسي عجرم، معدلات الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد تداول شائعات تفيد بتورط زوجها في قتل اللص الذي اقتحم منزلهم عمدًا، وفبركة الفيديو المتداول لإقتحام اللص الفيلا، ولاقت "عجرم" تضامنًا ضخما من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي في سوريا ولبنان، مستبعدين ايا تورط وتلاعبفي القضية.
وتداول البعض، معلومات عن أنباء تفيد بإلقاء القبض على الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، أمس السبت 11 يناير، ووجهت له تهمة تزوير فيديوهات كاميرات المراقبة، التي سجلت اقتحام شاب الفيلا بهدف سرقتها، فيما نفى جيجي
جدير بالذكر أن فيلا نانسي عجرم، تعرضت، حسب التحقيقات الأولية، للاقتحام من قِبل "سارق- قتيل"، إذ أطلق زوجها فادي الهاشم النار عليه، والذي تم توقيفه قبل أن يطلق القضاء اللبناني سبيله .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شائعات فبركة فيديو سرقة فيلاتها..مواقع التواصل تتضامن مع نانسي عجرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.