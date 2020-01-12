بعد شائعات فبركة فيديو سرقة فيلاتها..مواقع التواصل تتضامن مع نانسي عجرم

تصدرت نانسي عجرم، معدلات الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد تداول شائعات تفيد بتورط زوجها في قتل اللص الذي اقتحم منزلهم عمدًا، وفبركة الفيديو المتداول لإقتحام اللص الفيلا، ولاقت "عجرم" تضامنًا ضخما من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي في سوريا ولبنان، مستبعدين ايا تورط وتلاعب

في القضية.

وتداول البعض، معلومات عن أنباء تفيد بإلقاء القبض على الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، أمس السبت 11 يناير، ووجهت له تهمة تزوير فيديوهات كاميرات المراقبة، التي سجلت اقتحام شاب الفيلا بهدف سرقتها، فيما نفى جيجي

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لامارا، مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم، كل ما تردد، وأكد أن الدكتور فادي الهاشم يتواجد حاليًا في منزله وسط أسرته، وأن كل ما يُنشر مُلفق وكذب في كذب، حسب تعبيره.

جدير بالذكر أن فيلا نانسي عجرم، تعرضت، حسب التحقيقات الأولية، للاقتحام من قِبل "سارق- قتيل"، إذ أطلق زوجها فادي الهاشم النار عليه، والذي تم توقيفه قبل أن يطلق القضاء اللبناني سبيله .