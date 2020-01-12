نسرين طافش تكشف حقيقة استبدالها بـ نانسي عجرم في ذا فويس كيدز

كشفت الفنانة نسرين طافش حقيقة استبدالها بالفنانة نانسي عجرم، وكانت تداولت بعض الشائعات حول استبدالهما في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ذا فويس كيدز. وأعربت نسرين عن استيائها من تلك الشائعات وعلقت على صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة تويتر " لا صحة للخبر المتداول باستبدال الفنانة نانسي عجرم بي في برنامج ذا فويس ". وأضافت نسرين طافش ساخرة من الشائعات الكثيرة التي تحيط بها " بس نسيتو تحطو اسمي بخبر وقوع الطائرة الأوكرانية واني سبب غلاء السلع الغذائية وتزايد نسب الطلاق بالصين ومجاعات افريقيا واقنعت هاري وميغان بالاستقالة من المهام الملكية وعم حضر للحرب العالمية الثالثة ". Advertisements تفاعل عدد كبير من الجمهور مع منشور نسرين ومع الشائعات التي أصبحت تتعرض لها مؤخرًا حيث علق أحد متابعيها قائلًا " نسرين انتي صايرة زي الشائعات التي أصبحت تتعرض لها مؤخرًا حيث علق أحد متابعيها قائلًا " نسرين انتي صايرة زي السعودية أي شيء يصير بالعالم قالوا اكيد السعودية لها يد بالموضوع الله يعينك عليهم ". الجدير بالذكر إن نسرين طافش خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل مقامات العشق وقد قدمت فيه شخصية ست الحسن، تعاونت في المسلسل مع عدد من الفنانين من بينهم يوسف الخال، مصطفي الخاني، لجين إسماعيل وغيرهم الكثير من النجوم.

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