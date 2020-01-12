الوفد يرشح.. أفضل الأفلام الأسبانية في العقد الأخير

السينما ليست فقط الأفلام المصرية والأمريكية، هناك الكثير من الأعمال الفنية جيدة الصنع التي لا يعلم عنها الكثير وقد لا يظن البعض إن هناك دول عديدة قادرة على صناعة سينما تضاهي هوليوود، لذلك فنرشح لك من خلال هذا التقرير بعض الأعمال السينمائية الأسبانية الجديرة بمتابعتها.



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The Invisible Guest.. كذبة صغيرة تورطك في سلسلة جرائم

كذبة صغيرة قد تجر ورائها سلسلة من الجرائم، لكنك لا تدرك إلى أي مدى استفحل الأمر إلا بعد إن يتم توريطك بالكامل فما الذي يمكنك فعله حتى تنفذ من تلك الورطة ؟.

مثله مثل الكثير من أفلام الإثارة والجريمة فلقد بُني على البلوت تويست plot twist الذي تكتشفه مع نهاية الفيلم، لكن مواطن جمال الفيلم لا تكمن فقط في نهايته بل ايضًا في طريقة سرد القصة ليتركت في النهاية مع الكثير من التساؤلات عن الى إي مدى يمكنك تحمل نتيجة اخطائك وكيف لخطأ واحد صغير أن يورطك في العديد من الجرائم.

تدور أحداث الفيلم عن جريمة قتل يتورط فيها رجل أعمال شاب يقسم أنه ليس الفاعل لكن كيف يمكن أثبات براءته ولم يكن بمسرح الجريمة سواه فمن يكون الفاعل إذا لم يكن هو ؟ طوال ساعتين هما مدة

الفيلم نحاول البحث مع المتهم والمحققة عن من يكون الفاعل الحقيقي وكيف نفذ جريمته بدون ترك أي أثر خلفة لتكتشف في النهاية الخدعة الكبرى.

حصل الفيلم الأسباني الضيف الخفي على تقييمات عالية، فلقد حصل على 8.1/10 على موقع IMBD كما حصل على 86% من تقييمات الجمهور على موقع rotten tomatoes.

Sleep tight.. قد يتم إيذائك فقط لأنك سعيد

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هل يمكن أن يبلغ حد القسوة والمرض في إنسان أن يتسبب في تدمير حياة إنسان أخر عن قصد فقط لأن هذا الشخص سعيد ؟ دائمًا ما نفكر عن الدافع الذي قد يجعل شخص يقوم بأيذاء شخص أخر والأنتقام منه لكن بعد مشاهدة الفيلم الأسباني sleep tight قد تُغير نظرتك عن الدافع وراء الأنتقام، فلقد دمر حارس العقار حياة فتاة من سكان العقار فقط لانها سعيدة وراضية بحياتها، كان يختبئ لساعات في منزلها لينتظر إن تغفو فيخدرها ويغتصبها يوميًا، يستخدم أغراضها، يغفو بجانبها هى وصديقها، يبحث عن ما يثير سخطها ليزرعه لها في منزها وعندئذ يهب مسرعًا لمساعدتها ليكون هو منقذها ومخلصها وعليها شكره.

حصل الفيلم على العديد من الجوائز من كبرى المهرجانات فلقد حصل على جائزة من مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي عام 2012 كما حصل على جائزة النقاد من مهرجان " Fantasia Film Festival "عام 2012، وغيرهم الكثير من الجوائز والترشيحات في العديد من المهرجانات الدولية.

فيلم الكارتون Klaus.. رؤية جديدة لقصة بابا نويل

نعلم جميعًا من هو " بابا نويل " فالأطفال في الكثير من الدول تنتظره ليلة عيد الميلاد ليضع الهدايا لهم ولكن هل فكرت من قبل ما هي قصة بابا نويل ؟ ولماذا يقوم بوضع الهدايا للأطفال ليلة عيد الميلاد ؟ حسنًا ففيلم klaus يقدم رؤية جديدة لبابا نويل عن طريق حكاية ساعي البريد الفاشل الذي يعاقبه والده بأرساله إلي بلده نائية تقوم على الكرة والحقد، تشتعل فيها المعارك بلا أسباب، تعطلت فيها كل مناحي الحياة فلا تعليم ولا مراسلات الكل يتعارك ومن لا يتعارك يخطط لتركها، في ظل كل تلك الظروف يطلب من " جاسبر " خلال عام واحد أن يرسل للمدينة 6 آلاف رسالة بريد فيقوم بالتفكير في حيلة تجعل من كل طفل أن يرسل رسالة بريد لكي يحصل على هدية من " كلاوس " ولكن بالطبع هذا لا يرضي حكام القبيلتين المتنازعتين فيلجأوا لحيلة لطرد " جاسبر " وأفساد خطته في أرسال الهدايا للأطفال ليلة عيد الميلاد حتى تستمر سطوتهم على المدينة وتعود كما كانت قائمة على الكرة والحقد ومبدأ فرق تسد.

حصل الفيلم على تقييم 8.3 على موقع IMBD وأشاد به عدد من النقاد الأجانب فكان متوسط نسبة تقييم النقاد للفيلم على موقع rotten tomatoes هي 7.5.