نشر الفنان أحمد حاتم فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهر من خلاله مع لاعب كرة القدم العالمي

زلاتان إبراهيموفيتش. أقرأ أيضًا .. خاص.. أحمد حاتم يكشف لـ "الوفد" تفاصيل أوقات فراغ 2 وأعرب الجمهور ومتابعين حاتم، عن شدة إعجابهم بهذا اللقاء، ومن بين تلك التعليقات: لأ ده أنت دخلت التاريخ بقي .. السلطان. Advertisements يشار إلى أن الفنان أحمد حاتم يشارك في بطولة فيلم التاريخ السري لكوثر، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، وبطولة كل من ليلى علوي، إيناس كامل، عبدالرحيم حسن، فراس سعيد، محسن محيي الدين، زينة. وتدور أحداث الفيلم حول الوقائع التي توالت ثورة 25 يناير، وتتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لإستيعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أحمد حاتم مع إبراهيموفيتش والجمهور: أنت دخلت التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.