نسرين طافش توضح حقيقة حلولها مكان نانسي عجرم في "ذا فويس كيدز"

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن ضجت وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بأخبار تتحدث عن حلول الفنانة السورية ​نسرين طافش​ مكان الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ في لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس كيدز"، نفت طافش هذه المعلومات، وإستهزأت منها.

وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"لا صحة للخبر المتداول باستبدال الفنانة نانسي عجرم بي في برنامج ذا فويس .. بس نسيتو تحطو اسمي بخبر وقوع الطائرة الأوكرانية واني سبب غلاء السلع الغذائية وتزايد نسب الطلاق بالصين ومجاعات افريقيا واقنعت هاري وميغان بالاستقالة من المهام الملكية وعم حضر للحرب العالمية الثالثة".



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